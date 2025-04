Papa Francesco, marea umana da tutto il mondo a San Pietro per l’addio a Bergoglio – Video

(Adnkronos) – Migliaia di persone da questa mattina in piazza San Pietro per dire addio a Papa Francesco. Non tutti riescono a entrare, alcuni devono rinunciare ma solo temporaneamente: ritenteremo domani, dicono infatti. C’è chi ha attraversato l’Atlantico per essere qui, come un prete americano giunto dal Maryland; chi ha fatto ore di viaggio in macchina e chi era già a Roma per visitare i parenti, come la signora Giuseppa Mangione, di Agrigento che di Bergoglio conserverà “sempre la bontà, il modo di porsi, la capacità di comunicare, che riusciva a trasmettere un messaggio francescano”; e c’è chi ha voluto portare i figli per fargli vivere un’esperienza storica, come Mariagrazia De Flandre, arrivata da Concorezzo, in provincia di Monza. Lei è tra quelli che non soni riusciti a omaggiare la salma, ma non si scoraggia: “Riproverò comunque domani”.