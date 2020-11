Papa Francesco, non lasciamoci contagiare dall’indifferenza

AGI – Un’esortazione a non lasciarsi contagiare dall’indifferenza e a tendere la mano agli ultimi delle nostre città: è il messaggio lanciato da papa Francesco nella messa in San Pietro per la quarta Giornata mondiale dei poveri e poi all’Angelus. “Oggi, in questi tempi di incertezza e fragilità, non sprechiamo la vita pensando solo a noi stessi, con l’atteggiamento dell’indifferenza”, ha chiesto il Pontefice, “non illudiamoci dicendo: ‘C’è pace e sicurezza!’. San Paolo ci invita a guardare in faccia la realtà, a non lasciarci contagiare dall’indifferenza”.

La fame attorno a noi

Poi prima dell’Angelus Papa Francesco ha ricordato che “c’e’ tanta fame anche nel cuore delle nostre città” e ha avvertito “quelli che dicono ‘i vescovi non parlino dei poveri ma della Vita Eterna’”: è Gesù che “ha insegnato a parlare dei poveri,

