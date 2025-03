Papa Francesco, nuovo ringraziamento nel testo scritto per l’Angelus

(Adnkronos) – “Notte tranquilla per Papa Francesco”, che anche oggi, domenica 9 marzo, continua le terapie contro la polmonite bilaterale e la fisioterapia motoria e quella respiratoria. Lo fa sapere la Sala stampa vaticana in un aggiornamento sulla salute del Pontefice ricoverato al Gemelli dal 14 febbraio scorso. Il Papa continua con la ventilazione alternata: di giorno riceve ossigenazione ad alti flussi, la notte la ventilazione meccanica non invasiva con l’ausilio di una maschera per l’ossigeno che gli copre naso e bocca, favorendo un sonno più tranquillo.

Stamani il segretario di Stato vaticano, card. Pietro Parolin , e il sostituto, mons. Edgar Pena Parra, sono tornati di nuovo dal Pontefice, per aggiornarlo sulla situazione in Vaticano e della Chiesa anche nel mondo. E’ la terza volta che Parolin e Pena Parra vanno dal Pontefice al Gemelli.

A proposito di rumors secondo i quali a Santa Marta sarebbero in corso lavori nella residenza dove vive il Pontefice per organizzare la degenza una volta che venisse dimesso dal Gemelli, fonti vaticane affermano che “allo stato attuale non risultano modifiche in corso”.

La Sala stampa del Vaticano ribadisce che stasera è molto improbabile un nuovo bollettino medico sulle condizioni di salute del Papa ma una informazione – intorno alle 18 – verrà data dalla Sala stampa vaticana con aggiornamenti sulla giornata trascorsa dal Papa. Fonti vaticane ribadiscono poi che non ci sono motivi di credere che l’umore del Papa sia cambiata: resta pertanto buono. Un nuovo punto stampa con i medici che hanno in cura il Papa al Gemelli “non è imminente” ma “non è da escludere”, fanno sapere fonti vaticane nello spiegare che ci sono elementi nel quadro clinico del Papa che indicano dei miglioramenti ma i medici evidentemente ne aspettano altri per potersi pronunciare.

“Vorrei ringraziare tutti coloro che mi stanno mostrando la loro vicinanza nella preghiera: grazie di cuore a tutti! Prego anch’io per voi”, il nuovo ringraziamento del Papa nel testo per l’Angelus per la quarta domenica solo in forma scritta. Bergoglio a sorpresa tre giorni fa ha voluto ringraziare quanti pregano per lui con un audio-messaggio in piazza San Pietro prima della recita del rosario. Un audio di poco meno di venti secondi in cui è emerso tutto lo sforzo del Pontefice e della sua voce flebile e affaticata.

“Nel mio prolungato ricovero qui in Ospedale – continua Bergoglio – anch’io sperimento la premura del servizio e la tenerezza della cura, in particolare da parte dei medici e degli operatori sanitari, che ringrazio di cuore”. “E mentre sono qui, penso a tante persone che in diversi modi stanno vicino agli ammalati e sono per loro un segno della presenza del Signore. Abbiamo bisogno di questo, del ‘miracolo della tenerezza’, che accompagna chi è nella prova portando un po’ di luce nella notte del dolore”.

Il Papa rilancia il suo monito per la pace: “Insieme continuiamo a invocare il dono della pace, in particolare nella martoriata Ucraina, in Palestina, in Israele, nel Libano e nel Myanmar, in Sudan e nella Repubblica Democratica del Congo”. ” In particolare, – scrive – ho appreso con preoccupazione della ripresa di violenze in alcune zone della Siria: auspico che cessino definitivamente, nel pieno rispetto di tutte le componenti etniche e religiose della società, specialmente dei civili”. “Vi affido tutti alla materna intercessione della Vergine Maria. Buona domenica e arrivederci”, conclude.

Le condizioni cliniche del Pontefice – come riferiva l’ultimo bollettino medico ieri sera – “negli ultimi giorni sono rimaste stabili e, di conseguenza, testimoniano una buona risposta alla terapia. Si registra pertanto un graduale, lieve miglioramento. Il Santo Padre è sempre rimasto apiretico. Sono migliorati gli scambi gassosi; gli esami ematochimici ed emocrocitometrici si confermano stabili. I medici, al fine di registrare anche nei prossimi giorni questi iniziali miglioramenti, prudenzialmente mantengono la prognosi ancora riservata”. Come spiegavano fonti vaticane, il rischio di nuove crisi non è scongiurato.