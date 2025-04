papa-francesco,-oggi-i-funerali:-da-san-pietro-a-santa-maria-maggiore-per-l’ultimo-addio

(Adnkronos) – Dopo il lungo saluto dei fedeli, circa 250mila dal 23 aprile, è il giorno dei funerali di Papa Francesco. A partire dalle 10.00 di oggi, sabato 26 aprile, avranno inizio le esequie sul sagrato di San Pietro, basilica che per tutta la notte ha ospitato il feretro del Santo Padre. Poi, al termine della cerimonia, il lento corteo funebre che accompagnerà la salma fino alla chiesa di Santa Maria Maggiore, dove Francesco riposerà per sempre.

Le esequie, così come i riti dei giorni scorsi, seguiranno un ordine semplificato rispetto a quello dei predecessori di Bergoglio. Esattamente come il Papa ha approvato nell’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis un anno fa. La solenne messa esequiale sarà presieduta dal cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio cardinalizio. Il giorno dei funerali decreta inoltre l’inizio dei Novendiali, con nove giorni di messe in suffragio a San Pietro.

Il feretro di Papa Francesco al termine del funerale sarà riportato all’interno della Basilica di San Pietro, quindi passerà dalla Porta del Perugino per il corteo funebre per la traslazione a Santa Maria Maggiore, ha spiegato il portavoce del Vaticano Matteo Bruni. Per l’arrivo al luogo di sepoltura, previsto intorno alle 13, il tempo stimato è circa un’ora, ma in ogni caso si tratterà di un corteo funebre “a passo d’uomo” per permettere ai fedeli di salutare un’ultima volta il Santo Padre.

Per il trasporto della bara verrà utilizzato un carro funebre che permetta la visione del feretro di Francesco. Il corteo potrà essere seguito dai fedeli dietro le transenne nel percorso, ma non ci saranno persone a piedi al seguito. Solo alcune auto con a bordo i parenti di Bergoglio e alcuni cardinali.

Il corteo “passerà da luoghi simbolici” di Roma, ha riferito ancora il portavoce vaticano, senza però specificare quali saranno questi luoghi. A dare qualche indicazione in più è stato invece il prefetto di Roma, Lamberto Giannini.

“Il corteo funebre passerà nella galleria Pasi, attraverserà il ponte, corso Vittorio, piazza Venezia. Poi – ha spiegato – proseguirà per i Fori Imperiali, salirà per via Labicana e svolterà su via Merulana per poi arrivare a Santa Maria Maggiore dove ci sarà la tumulazione che non sarà aperta al pubblico. Non sarà possibile seguire il corteo funebre, ci saranno delle transenne e le persone potranno vedere il passaggio da dietro e in quei punti procederà a passo d’uomo”. Giannini ha aggiunto che ci sarà “un piccolissimo corteo da parte di alcuni cardinali e sarà in auto”.

“Il corteo funebre del Papa, di poche auto con alcuni cardinali e qualche parente, procederà a passo d’uomo per permettere a tutti di dare l’ultimo saluto. Abbiamo calcolato che per arrivare a Santa Maria Maggiore impiegherà poco più un’ora, procedendo tra i 5 e i 10 chilometri orari”, le indicazioni del prefetto.

Bergoglio ha deciso di essere sepolto a Santa Maria Maggiore e lo ha scritto nel testamento diffuso dal Vaticano e scritto il 29 giugno 2022, quindi quasi tre anni fa, con cui ha dato disposizioni sulla sua sepoltura. Il Papa ha chiesto che la sua tomba venisse “preparata nel loculo della navata laterale tra la Cappella Paolina (Cappella della Salus Populi Romani) e la Cappella Sforza della suddetta Basilica Papale come indicato nell’accluso allegato. Il sepolcro deve essere nella terra; semplice, senza particolare decoro e con l’unica iscrizione: Franciscus”. E così sarà. Sul marmo, la riproduzione della sua croce pettorale. Rispetto alle esequie e al corteo funebre, la tumulazione resterà invece un momento privato quindi non aperto al pubblico. Prima dell’ingresso nella chiesa papale, ad accogliere Bergoglio sarà un gruppo di poveri. Le visite sulla tomba del Papa saranno aperte nella giornata di domenica 27 aprile, dalle 7 del mattino.

Sono oltre 160 le delegazioni che oggi prenderanno parte ai funerali. Per l’Italia, con il presidente Sergio Mattarella e la figlia Laura, ci saranno la premier Giorgia Meloni, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il presidente della Camera Lorenzo Fontana, il presidente della Corte Costituzionale Giovanni Amoroso, il vicepremier Antonio Tajani, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.

Il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, durante un briefing con la stampa ha reso noto l’ordine in cui si collocheranno alla destra del sagrato, guardando la basilica. Il primo ad essere rappresentato è il Paese da cui viene il Papa, e dunque l’Argentina, a seguire l’Italia, con il presidente Mattarella.

Poi prendono posto nelle varie file i sovrani regnanti, per ordine alfabetico ma in lingua francese. A seguire i capi di Stato dei vari Paesi, sempre in ordine alfabetico in lingua francese. Il primo posto per ogni fila è quello più vicino al popolo, sempre sul lato destro guardando la basilica: dunque il presidente più vicino e più visibile sarà quello argentino.

A Roma, tra gli altri, sono intanto arrivati il presidente americano Donald Trump con la moglie Melania, il primo ministro ungherese Viktor Orban e il presidente francese Emmanuel Macron, accompagnato dalla consorte Brigitte.

Saranno 15 le lingue, comprese quattro lingue dei segni, con le quali Radio Vaticana Vatican News seguirà in diretta la celebrazione delle esequie e il successivo percorso che, attraverso le strade di Roma, accompagnerà il feretro del Pontefice alla Basilica di Santa Maria Maggiore. Le telecamere aeree e terrestri saranno gestite dal Centro Televisivo Vaticano – Vatican Media.