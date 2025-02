Papa Francesco stabile: “Sta in poltrona, è di buon umore”. Oggi altre analisi

(Adnkronos) –

Papa Francesco, dopo una notte in cui ha dormito bene, ha fatto colazione e sta seguendo le terapie in poltrona. Lo fanno sapere fonti vaticane che spiegano che il Pontefice sta facendo altre analisi il cui esito si saprà stasera nel bollettino medico diramato sempre intorno alle 19. Continua ancora l’ossigenoterapia. Il suo umore, riferiscono le fonti, resta “buono”.

Bergoglio, sempre a quanto si apprende, è al corrente della maratona di preghiere che si stanno facendo per pregare per la sua salute.

Quanto al fatto che dai bollettini medici serali è scomparso il termine “criticità”, le medesime fonti fanno comunque notare la cautela dei medici che ancora non hanno sciolto la prognosi.

Il bollettino medico diramato ieri in serata restituiva un quadro di ulteriore lieve miglioramento anche se i medici non hanno ancora sciolto la prognosi. In particolare il bollettino ha evidenziato che l’insufficienza renale che aveva fatto temere per una sepsi è rientrata.

La Tac torace, la terza da quando il Papa è ricoverato, spiegava il bollettino, “ha evidenziato una normale evoluzione del quadro flogistico polmonare. Gli esami ematochimici ed emacrocitometrici della giornata hanno confermato il miglioramento di ieri. Il Santo Padre – riferiva -continua l’ossigenoterapia ad alti flussi; non ha presentato crisi respiratorie asmatiformi. Continua la fisioterapia respiratoria”.