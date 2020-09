AGI – “Sarebbe triste se nel fornire il vaccino si desse la priorità ai più ricchi, o se questo vaccino diventasse proprietà di questa o quella Nazione, e non fosse per tutti”. Con queste parole Papa Francesco è tornato stamane a chiedere che il vaccino contro il coronavirus sia distribuito a tutte le popolazioni, fuori della logica del mercato e del profitto. “A volte si corre il rischio di non potersi curare per mancanza di soldi, oppure perché alcune popolazioni del mondo non hanno accesso a certi farmaci”, ha spiegato il Pontefice ricevendo in udienza 200 volontari e amici del Banco Farmaceutico,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Papa Francesco: “Vaccino per tutti, bisogna uscire dalla logica del profitto” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento