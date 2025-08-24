domenica, 24 Agosto , 25
Papa: Gesù mette in crisi sicurezza credenti, non bastano parole

Roma, 24 ago. (askanews) – “Mentre a volte ci capita di giudicare chi è lontano dalla fede, Gesù mette in crisi “la sicurezza dei credenti””. Lo ha detto Papa Leone XIV nel suo discorso all’Angelus.

“Egli, infatti, ci dice che non basta professare la fede con le parole, mangiare e bere con Lui celebrando l’Eucaristia o conoscere bene gli insegnamenti cristiani – ha spiegato il Papa -. La nostra fede è autentica quando abbraccia tutta la nostra vita, quando diventa un criterio per le nostre scelte, quando ci rende donne e uomini che si impegnano nel bene e rischiano nell’amore proprio come ha fatto Gesù; Egli non ha scelto la via facile del successo o del potere ma, pur di salvarci, ci ha amati fino ad attraversare la “porta stretta” della Croce. Lui è la misura della nostra fede”.

