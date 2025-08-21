giovedì, 21 Agosto , 25

Sinner, il tabellone degli US Open: esordio con Kopriva, possibile derby con Musetti ai quarti

(Adnkronos) - Jannik Sinner è pronto a tornare...

Sinner, allenamento a New York e abbraccio con… Alcaraz

(Adnkronos) - Jannik Sinner e Carlos Alcaraz a...

Webuild si conferma leader mondiale nel settore acqua nella classifica Enr

(Adnkronos) - Webuild si conferma anche quest’anno leader...

Pappalardo choc, al concerto insulta la Meloni ma la platea lo fischia

(Adnkronos) - Momenti di imbarazzo e indignazione ieri...
papa:-grazie-a-missionari-per-evangelizzazione-nei-luoghi-di-vacanza
Papa: grazie a missionari per evangelizzazione nei luoghi di vacanza

Papa: grazie a missionari per evangelizzazione nei luoghi di vacanza

Video NewsPapa: grazie a missionari per evangelizzazione nei luoghi di vacanza
Redazione-web
Di Redazione-web

A Riccione durante l’Angelus

Riccione, 21 ago. – Papa Leone ha oggi rivolto un saluto speciale ai giovani e ai volontari della missione di evangelizzazione “Chi ha sete venga a me”, che si conclude oggi a Riccione. Durante l’Angelus, il Pontefice ha lodato le numerose iniziative estive di evangelizzazione e ha espresso parole di gratitudine per l’impegno dei partecipanti, rivolgendosi direttamente ai giovani. In questo tempo estivo ricevo notizie di tante e svariate iniziative di animazione culturale e di evangelizzazione, organizzate spesso nei luoghi di vacanza. È bello vedere come la passione per il Vangelo stimola la creatività e l’impegno di gruppi e associazioni di ogni età. Penso, ad esempio, alla missione giovanile che si è svolta in questi giorni a Riccione. Voglio salutare con affetto tutti i ragazzi e i volontari che hanno partecipato a questa missione , ha dichiarato il Papa, rivolgendosi con un pensiero speciale a chi ha preso parte a questa esperienza. La missione, che ha visto la partecipazione di circa duecento volontari, ha animato Riccione con un’intensa settimana di attività. I missionari si sono impegnati nelle piazze, nelle strade e sulle spiagge della città, incontrando giovani, offrendo “abbracci gratis” e diffondendo la gioia del Vangelo. Le chiese sono rimaste aperte tutta la notte per accogliere chi desiderava un momento di riflessione e preghiera. La prima missione è nata a Roma nel 1999 grazie a Chiara Amirante e dal 2003 si svolge anche a Riccione con la collaborazione di diverse realtà ecclesiali. Quest’anno è stata promossa dalla diocesi di Rimini insieme al Punto Giovane, alla comunità Nuovi Orizzonti, alle Sentinelle del Mattino di Pasqua e a Ra.Dio.Luce.Negli anni la missione ha continuato a crescere nel tempo, coinvolgendo migliaia di giovani ogni anno. Sui social, i video che raccontano i momenti di evangelizzazione e incontro tra i giovani hanno trasmesso la gioia e l’entusiasmo di una settimana segnata dall’incontro di fede e dalla voglia di condividere la bellezza del Vangelo.Fonte del Video Vatican Media

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.