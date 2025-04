papa,-i-fedeli-a-san-pietro:-un-momento-davvero-molto-toccante

Decine di migliaia di persone da tutto il mondo in fila

Roma, 23 apr. (askanews) – Decine di migliaia di persone in fila per dare l’ultimo saluto a Papa Francesco nella Basilica di San Pietro, dove la salma del defunto Pontefice resterà fino al 25 aprile; quando la bara sarà chiusa alle ore 20.Pellegrini e turisti hanno atteso sulla piazza l’apertura delle porte alle ore 11 per poter entrare a rendere omaggio davanti alla bara aperta. E già per la translazione del feretro da Casa Santa Marta alla Basilica erano presenti 20mila persone sulla piazza secondo i numeri forniti dalla Gendarmeria vaticana. Molti i turisti e i fedeli commossi.”È stato molto emozionante, i rintocchi delle campane, vedere il percorso della bara – è davvero qualcosa che non si può immaginare e non ci si aspetta per quanto sia toccante questo momento” dice una donna dal Costa Rica.”Io credo che il Papa sia sempre del mondo, no? – dice un’altro costaricano – ma lui era latino, argentino, quindi penso di sentire un’affinità particolare con questo Papa”.”È stato un momento davvero emozionante, essere qui a salutare Papa Francesco, che rappresenta la figura più grande per noi cristiani cattolici – racconta una donna da San Paolo del Brasile – non avrei mai pensato di poter assistere a questo momento qui a Roma. È una sensazione molto forte”.