papa,-il-rosario-guidato-dal-cardinale-tagle-a-santa-maria-maggiore

Tanti fedeli davanti al luogo scelto da Bergoglio per la sepoltura

Roma, 25 apr. (askanews) – La recita della preghiera del Rosario per Papa Francesco ieri sera nella Basilica di Santa Maria Maggiore guidata dal Cardinale Luis Antonio Tagle. Tanti i fedeli in piazza con le loro coroncine in mano per Bergoglio, che ha scelto proprio questa Basilica come luogo per la sua sepoltura.Sul sagrato, accanto alla foto del Pontefice, la Salus Populi Romani, la più importante icona mariana.Il cardinale filippino che ha introdotto la preghiera, Pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, secondo molti è nella rosa dei favoriti per diventare il prossimo Pontefice.