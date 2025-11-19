papa:-in-ucraina-cessate-il-fuoco-indispensabile-per-dialogare

Insistere per la pace, tutti i giorni muoiono persone

Città del Vaticano, 18 nov. (askanews) – Una pace che si basi sulla spartizione dei territori occupati dai Russi? “Questo lo debbono decidere loro. La Costituzione dell’Ucraina è molto chiara. Il problema è che se non c’è un cessate-il-fuoco, se non si arriva a qualche punto per dialogare e vedere come risolvere questo problema…Purtroppo tutti i giorni stanno morendo persone e bisogna insistere per una pace, iniziando da questo cessate-il-fuoco e poi a dialogare”. Così Papa Leone rispondendo ai giornalisti che lo hanno atteso a Castel Gandolfo prima del suo rientro in Vaticano.