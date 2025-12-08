lunedì, 8 Dicembre , 25

Golden Globe 2026, tutte le nomination: i film e le star in corsa

(Adnkronos) - Le nomination dell'83esima edizione dei Golden...

La scoperta per ricaricare le cellule e combattere l’invecchiamento

(Adnkronos) - Una scoperta per ricaricare le cellule,...

Emma Bonino dimessa dall’ospedale, è a casa in “condizioni stabili”

(Adnkronos) - Emma Bonino è stata dimessa dall’ospedale...

“David Rossi è stato ucciso”, simulazione 3d sconfessa perizia suicidio: l’esclusiva a Le Iene

(Adnkronos) - David Rossi è stato ucciso? Per...
papa-leone-a-piazza-di-spagna-per-l’omaggio-all’immacolata:-“si-aprano-porte-di-pace”
Papa Leone a piazza di Spagna per l’omaggio all’Immacolata: “Si aprano porte di pace”

Papa Leone a piazza di Spagna per l’omaggio all’Immacolata: “Si aprano porte di pace”

DALL'ITALIA E DAL MONDOPapa Leone a piazza di Spagna per l’omaggio all’Immacolata: "Si aprano porte di pace"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “Dopo le porte sante, si aprano ora altre porte di case e oasi di pace in cui rifiorisca la dignità, si educhi alla non violenza, si impari l’arte della riconciliazione”. E’ uno dei passaggi della preghiera di papa Leone XIV nel tradizionale atto di venerazione dell’Immacolata a piazza di Spagna.  

Prevost è stato accolto dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e dal cardinale vicario Baldo Reina ma anche da trentamila romani e pellegrini che hanno preso parte alla cerimonia. Il Pontefice – in mozzetta rossa – è arrivato in auto scoperta dopo una breve sosta davanti alla Chiesa della Santissima Trinità, dove ha ricevuto l’omaggio dell’Associazione dei Commercianti Via Condotti. 

Prevost nella preghiera chiede alla Madonna di ispirare “nuove intuizioni per una Chiesa che in Roma cammina e alle Chiese particolari che in ogni contesto raccolgono le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei nostri contemporanei, dei poveri soprattutto, e di tutti coloro che soffrono”. Nell’innovazione, il Pontefice chiede a Maria di intercedere “per noi, alle prese con cambiamenti che sembrano trovarci impreparati e impotenti. Ispira sogni, visioni e coraggio, tu che sai più di chiunque altro che nulla è impossibile a Dio, e insieme che Dio non fa nulla da solo. Mettici in strada, con la fretta che un giorno mosse i tuoi passi verso la cugina Elisabetta e la trepidazione con cui ti facesti esule e pellegrina, per essere benedetta, sì, ma fra tutte le donne, prima discepola del tuo Figlio, madre del Dio con noi”. 

“Aiutaci ad essere sempre Chiesa con e tra la gente, lievito nella pasta di un’umanità che invoca giustizia e speranza. Immacolata, donna di infinita bellezza, abbi cura di questa città, di questa umanità. Indicale Gesù, portala a Gesù, presentala a Gesù”, l’invocazione finale alla Madonna.  

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.