giovedì, 22 Gennaio , 26

Australian Open, oggi Musetti-Sonego e Darderi-Baez – Diretta

(Adnkronos) - Tornano in campo Lorenzo Musetti e...

Groenlandia, la svolta di Trump: “Accordo con la Nato, stop dazi”

(Adnkronos) - Sulle montagne russe ma alla fine...

Ucraina, doppio fronte nei negoziati: Trump oggi vede Zelensky, Witkoff da Putin a Mosca

(Adnkronos) - Risolto il giallo dell'incontro tra Donald...

Juventus, Spalletti show con Benfica: litiga con un tifoso, poi tira un ceffone a Openda

(Adnkronos) - Storie tese in casa Juventus. Nonostante...
papa-leone,-il-messaggio-per-i-30-anni-di-‘porta-a-porta’
Papa Leone, il messaggio per i 30 anni di ‘Porta a Porta’

Papa Leone, il messaggio per i 30 anni di ‘Porta a Porta’

DALL'ITALIA E DAL MONDOPapa Leone, il messaggio per i 30 anni di 'Porta a Porta'
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “Egregio direttore, in occasione dei trent’anni dalla nascita di Porta a porta, giungano a lei, alla redazione e ai vostri telespettatori i miei auguri di buon anniversario. Tante cose sono successe in questi anni, in Italia, nel mondo, e nella Chiesa. Guerre, accordi di pace. Crisi e riprese. Eventi gioiosi e tristi. La sua trasmissione ha trasformato tutto questo in occasione costante di dialogo sotto i riflettori delle telecamere, davanti a quello che nel tempo ci siamo abituati a definire pubblico televisivo”. Lo scrive Papa Leone XIV nel messaggio inviato a Porta a porta per i suoi trent’anni e letto in diretta da Bruno Vespa. 

“Anche la televisione in questi anni è cambiata – aggiunge il Pontefice -. E con essa la comunicazione generale. Nuovi strumenti, nuove possibilità di informarsi, di conoscere, di interagire. E insieme a questo anche nuovi rischi come quello di scambiare il falso per il vero, lo zapping compulsivo per ascolto, il doom-scrolling per una lettura intenzionale, la curiosità superficiale per desiderio di conoscere, i monologhi per dialoghi dove nessuno ascolta davvero. Ci vuole pazienza e lungimiranza per coltivare una relazione durevole”. 

“La comunicazione ci sfida tutti a non cedere mai alla tentazione del banale. A coltivare con i nuovi strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione la unicità della nostra umanità. Auguro a lei e a tutti voi di poter sempre offrire al mondo assetato di bellezza e di verità una televisione di qualità. Buon anniversario!”, conclude papa Leone XIV. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.