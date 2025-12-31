papa-leone-saluta-il-2025,-tra-giubileo,-morte-francesco-e-le-guerre

Anno segnato da eventi “lieti, ma anche dolorosi”, ricorda in udienza

Roma, 31 dic. (askanews) – Ultima udienza generale del 2025 per Papa Leone XIV, che ha voluto ricordare gli “eventi importanti” dell’anno appena passato, “alcuni lieti”, come il Giubileo, altri “dolorosi”, come la morte di Papa Francesco e le guerre che continuano a sconvolgere il mondo. “L’anno che è passato è stato certamente segnato da eventi importanti, alcuni lieti, come il pellegrinaggio di tanti fedeli in occasione dell’anno santo, altri dolorosi, come la dipartita del compianto Francesco, e gli scenari di guerra che continuano a sconvolgere il pianeta”, ha affermato il pontefice durante l’udienza con i fedeli in Piazza San Pietro.