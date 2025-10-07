martedì, 7 Ottobre , 25

Bologna, tensione durante manifestazione Giovani Palestinesi: idranti e cariche della Polizia

(Adnkronos) - Momenti di tensione questa sera a...

Insonnia, ecco gli esercizi che aiutano a dormire

(Adnkronos) - L'esercizio fisico aiuta a combattere l'insonnia....

Superenalotto, estratta la combinazione vincente: nessun ‘6’ né ‘5+1’

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso...

Castelfranco Emilia, 92enne uccide moglie e si suicida lanciandosi da balcone

(Adnkronos) - Omicidio suicidio a Castelfranco Emilia, nel...
papa-leone-xiv:-7-ottobre-atto-terroristico,-2-anni-molto-dolorosi
Papa Leone XIV: 7 ottobre atto terroristico, 2 anni molto dolorosi

Papa Leone XIV: 7 ottobre atto terroristico, 2 anni molto dolorosi

Video NewsPapa Leone XIV: 7 ottobre atto terroristico, 2 anni molto dolorosi
Redazione-web
Di Redazione-web

Il mondo deve sempre respingere l’odio e proclamare la pace

Roma, 7 ott. (askanews) – Il 7 ottobre un “atto terroristico”, “sono stati 2 anni molto dolorosi”. Papa Leone XIV ha parlato della violenza e dell’odio nel mondo, ricordando l’attacco terroristico di due anni fa che ha causato oltre 1.200 morti, nonché le decine di migliaia di palestinesi uccisi da allora. Ha condannato il terrorismo e il crescente antisemitismo, affermando che il mondo deve sempre respingere l’odio e proclamare la pace. Il Papa ha anche annunciato i suoi prossimi viaggi in Turchia, in occasione del 1.700esimo anniversario del Concilio di Nicea, e in Libano, per riaffermare il messaggio di pace in un Paese che ha sofferto molto. Prima della sua partenza, Leone XIV ha anche difeso le dichiarazioni del Segretario di Stato Pietro Parolin, che, in un’intervista, aveva dichiarato che a Gaza era in corso un massacro.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.