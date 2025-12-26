papa-leone-xiv:-chi-crede-nella-pace-ridicolizzato,-accusato-di-favorire-i-nemici

venerdì, 26 Dicembre , 25
Milano, 26 dic. (askanews) – “Nelle condizioni di incertezza e di sofferenza del mondo attuale sembrerebbe impossibile la gioia. Chi oggi crede alla pace e ha scelto la via disarmata di Gesù e dei martiri è spesso ridicolizzato, spinto fuori dal discorso pubblico e non di rado accusato di favorire avversari e nemici. Il cristiano però non ha nemici, ma fratelli e sorelle, che rimangono tali anche quando non ci si comprende”. Lo ha detto Papa Leone XIV in occasione dell’Angelus di Santo Stefano. “Il Mistero del Natale ci porta questa gioia: una gioia motivata dalla tenacia di chi già vive la fraternità, di chi già riconosce attorno a sé, anche nei propri avversari, la dignità indelebile di figlie e figli di Dio”, ha
aggiunto Papa Leone XIV nel corso dell’Angelus in piazza San Pietro. “Per questo Stefano morì perdonando, come Gesù: per una forza più vera di quella delle armi. È una forza gratuita, già presente nel cuore di tutti, che si riattiva e si comunica in modo irresistibile quando qualcuno incomincia a guardare diversamente il suo prossimo, a offrirgli attenzione e riconoscimento”, ha concluso il Pontefice.

