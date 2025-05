papa-leone-xiv-esce-dalla-cappella-sistina-dopo-la-sua-elezione

Il pontefice ha salutato i cardinali che hanno partecipato al Conclave

Città del Vaticano, 9 mag. (askanews) – Le immagini di Vatican Media hanno immortalato il momento in cui papa Leone XIV ha lasciato la Cappella Sistina dopo la sua elezione. Robert Francis Prevost è diventato Papa Leone XIV, dopo che cardinali di tutto il mondo lo hanno scelto come guida dei cattolici. Prima di lasciare la Cappella Sistina il Papa ha salutato calorosamente i cardinali che hanno partecipato al Conclave. Decine di migliaia di persone hanno applaudito quando Leone, successore del defunto papa Francesco, è apparso sul balcone della Basilica di San Pietro per pronunciare il suo primo discorso. Poi si è recato a casa Santa Marte per salutare i dipendenti.