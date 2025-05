papa-leone-xiv-sul-sagrato-di-san-pietro,-l’inizio-della-messa

Dopo la lunga processione dall’interno della Basilica Vaticana

Roma, 18 mag. (askanews) – Un lungo applauso ha accolto l’apparire di Papa Leone XIV in piazza San Pietro al termine della lunga processione dall’interno della Basilica Vaticana. Un applauso partito spontaneo dai tanti fedeli raccolti in piazza per la messa di inizio pontificato.Il Pontefice è arrivato davanti alla folla dopo la preghiera con i Patriarchi sul luogo della tomba dell’Apostolo Pietro. Dal cancello centrale della Basilica Vaticana pende un grande arazzo della pesca miracolosa, in cui è raffigurato il dialogo di Gesù con Pietro, a cui fa esplicito riferimento il rito, nella liturgia della Parola e nei testi pronunciati.Con il canto delle Laudes Regiae, invocazione della intercessione dei Pontefici santi, dei martiri e dei santi e delle sante della Chiesa Romana, la processione con il Pontefice si è avviata verso l’altare sul sagrato di San Pietro. Sull’altare l’effigie della Madonna del Buon Consiglio del Santuario mariano di Genazzano.