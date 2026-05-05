Papa Leone XIV sulle critiche di Trump: se qualcuno vuole criticarmi lo faccia con la verità

Roma, 5 mag. (askanews) – “La missione della chiesa è predicare il Vangelo, predicare la pace, se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo che lo faccia con la verità, la Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, quindi lì non c’è nessun dubbio e quindi spero semplicemente di essere ascoltato per il valore della parola di Dio”. Così papa Leone XIV ha risposto da Castelgandolfo a chi gli chiedeva delle critiche arrivate anche oggi contro di lui dal presidente Usa Donald Trump.