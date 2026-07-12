papa-leone-xiv:-“venti-di-guerra-non-spengano-la-fiammella-della-pace”

Roma, 12 lug. (askanews) – “Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra in Medio Oriente, in Ucraina e in numerose parti del mondo colpendo ancora una volta tanti innocenti: non lasciamo che questi venti spengano la fiammella della speranza e della pace anche quando sembra vacillante”: lo ha ribadito Papa Leone XIV nella preghiera dell’Angelus tenuta a Castelgandolfo.

Il Pontefice ha invitato a “percorrere la via del dialogo, dell’incontro e della diplomazia, unico cammino per una pace giusta e duratura”.

Nel corso della preghiera Papa Leone ha ricordato come “Gesù stesso, il Verbo fatto uomo, che ha dato la vita per la nostra salvezza, è il seme che il Padre continua a spargere nel mondo perché, morendo, porti molto frutto (cfr Gv 12,24)”.

“È vero, a volte incontra in noi un terreno duro e insensibile, altre volte distratto, simile al suolo battuto dei sentieri, al terreno sassoso, ai cespugli dei rovi; ma ci sono momenti in cui trova una terra ricettiva e feconda, e allora si innescano miracoli d’amore capaci di cambiare tutto il resto, come certamente abbiamo sperimentato anche noi nella nostra vita. Per questo il Padre non smette di seminare, perché sa che la potenza del suo amore è più forte della nostra debolezza”, ha concluso.