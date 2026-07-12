domenica, 12 Luglio , 26

Svizzera, furia dopo ko con Argentina: “Noi danneggiati, rosso a Embolo senza senso”

(Adnkronos) - Furia Svizzera ai Mondiali 2026. Nella...

MotoGp, oggi il Gp di Germania – Diretta

(Adnkronos) - La MotoGp torna in pista al...

Ranucci: “Nessuna inchiesta Report condizionata da Lavitola”

(Adnkronos) - "Non esiste nessuna inchiesta di Report...

Caldo fa strage di molluschi nel delta del Po, moria di cozze e vongole

(Adnkronos) - Moria di cozze e vongole e...
HomeAttualitàPapa Leone XIV: "Venti di guerra non spengano la fiammella della pace"
papa-leone-xiv:-“venti-di-guerra-non-spengano-la-fiammella-della-pace”
Papa Leone XIV: “Venti di guerra non spengano la fiammella della pace”
Attualità

Papa Leone XIV: “Venti di guerra non spengano la fiammella della pace”

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

Roma, 12 lug. (askanews) – “Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra in Medio Oriente, in Ucraina e in numerose parti del mondo colpendo ancora una volta tanti innocenti: non lasciamo che questi venti spengano la fiammella della speranza e della pace anche quando sembra vacillante”: lo ha ribadito Papa Leone XIV nella preghiera dell’Angelus tenuta a Castelgandolfo.

Il Pontefice ha invitato a “percorrere la via del dialogo, dell’incontro e della diplomazia, unico cammino per una pace giusta e duratura”.

Nel corso della preghiera Papa Leone ha ricordato come “Gesù stesso, il Verbo fatto uomo, che ha dato la vita per la nostra salvezza, è il seme che il Padre continua a spargere nel mondo perché, morendo, porti molto frutto (cfr Gv 12,24)”.

“È vero, a volte incontra in noi un terreno duro e insensibile, altre volte distratto, simile al suolo battuto dei sentieri, al terreno sassoso, ai cespugli dei rovi; ma ci sono momenti in cui trova una terra ricettiva e feconda, e allora si innescano miracoli d’amore capaci di cambiare tutto il resto, come certamente abbiamo sperimentato anche noi nella nostra vita. Per questo il Padre non smette di seminare, perché sa che la potenza del suo amore è più forte della nostra debolezza”, ha concluso.

Previous article
Iran e Oman proseguiranno le consultazioni sullo stretto di Hormuz
Next article
Scontro tra treni ad Andria, Mattarella a cerimonia per decennale: commozione tra parenti vittime

POST RECENTI

Attualità

Caviar Giaveri: tre premi tra qualità, design e mercati esteri

Milano, 12 lug. (askanews) – Caviar Giaveri ha ottenuto tre riconoscimenti tra la fine del 2025 e i primi mesi del 2026 per qualità produttiva,...
Attualità

Iran e Oman proseguiranno le consultazioni sullo stretto di Hormuz

Roma, 12 lug. (askanews) – L’Iran e l’Oman hanno concordato di proseguire le consultazioni sulla situazione nello Stretto di Hormuz: lo ha dichiarato il portavoce...
Attualità

Norvegia-Inghilterra quante polemiche, papà Haaland: “Derubati”

Roma, 12 lug. (askanews) – È finita con una lunga coda di polemiche la sfida tra Norvegia e Inghilterra. Non solo per il discusso gol...
Attualità

Gli Usa colpiscono 140 obiettivi in Iran. Teheran: colpiti target Usa in Kuwait, Qatar e Bahrein

Roma, 12 lug. (askanews) – Gli Stati Uniti hanno colpito circa 140 obiettivi in Iran nell’ambito della terza ondata di attacchi di questa settimana, ha...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.