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Papa Leone XIV: voci e volti umani da salvaguardare nell’era AI
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Papa Leone XIV: voci e volti umani da salvaguardare nell’era AI

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Promuovere forme di comunicazione rispettose della verità del mondo

Città del Vaticano, 17 mag. (askanews) – Papa Leone XIV, intervenendo dopo la preghiera del Regina Ceoli in occasione della Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali in Vaticano, ha dedicato la giornata al tema della “salvaguardia delle voci e dei volti umani” nell’era dell’intelligenza artificiale. “Oggi in diversi Paesi si celebra la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali e quest’anno ho scelto di dedicarla al tema della salvaguardia della voce e del volto umano. In quest’epoca di intelligenza artificiale, incoraggio tutti a impegnarsi per promuovere forme di comunicazione che siano sempre rispettose della verità del mondo, alla quale ogni innovazione tecnologica deve tendere” ha detto il Pontefice.

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