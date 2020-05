Papà, mamma e sedici figli, tutti insieme sotto lo stesso tetto. Quando suona la sveglia in casa Anania, in una villetta di 110 metri quadri, a Catanzaro, in pochi minuti ogni angolo si riempie. Ovviamente questa condizione di vita, già complessa, è diventata una esperienza particolare con le restrizioni relative all’emergenza coronavirus. Ognuno ha un compito ben preciso e nessuno puo’ saltare il proprio turno.

Ad essere precisi, in casa c’è un posto libero da quando Priscilla, la più grande dei figli, si è sposata e si è trasferita in una abitazione poco distante, ma gli equilibri non sono cambiati molto.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Papà, mamma e 16 figli: in casa Anania ai tempi del coronavirus proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento