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Papa, Meloni: in un tempo complesso la sua voce è punto di riferimento
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Papa, Meloni: in un tempo complesso la sua voce è punto di riferimento

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Roma, 8 mag. (askanews) – “‘Habemus Papam’. Un anno fa, la fumata bianca sulla Cappella Sistina annunciava al mondo che la Chiesa aveva scelto il successore di Pietro. In questa occasione desidero rinnovare a Papa Leone XIV un pensiero riconoscente per il suo instancabile messaggio di fede, speranza, pace, dialogo tra i popoli e vicinanza agli ultimi. In un tempo complesso e segnato da grandi incertezze, la sua voce rappresenta un punto di riferimento a livello globale, per i cristiani e non solo”. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

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