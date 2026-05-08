Papa, Meloni: in un tempo complesso la sua voce è punto di riferimento

Roma, 8 mag. (askanews) – “‘Habemus Papam’. Un anno fa, la fumata bianca sulla Cappella Sistina annunciava al mondo che la Chiesa aveva scelto il successore di Pietro. In questa occasione desidero rinnovare a Papa Leone XIV un pensiero riconoscente per il suo instancabile messaggio di fede, speranza, pace, dialogo tra i popoli e vicinanza agli ultimi. In un tempo complesso e segnato da grandi incertezze, la sua voce rappresenta un punto di riferimento a livello globale, per i cristiani e non solo”. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.