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Papa mette in guardia da “quei ladri” che saccheggiano la terra e combattono guerre rubando a tutti il futuro
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Papa mette in guardia da “quei ladri” che saccheggiano la terra e combattono guerre rubando a tutti il futuro

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Roma, 26 apr. (askanews) – Papa Leone XIV da piazza San Pietro mette in guardia contro “quei ladri” che saccheggiano la terra e combattono guerre sanguinose rubando a tutti il futuro.

“Fratelli e sorelle, siamo invitati a riflettere e soprattutto a vigilare sul recinto del nostro cuore e della nostra vita, perché chi vi entra può moltiplicare la gioia oppure, come un ladro, può rubarcela. I ‘ladri’ possono assumere tanti volti: sono coloro che, nonostante le apparenze, soffocano la nostra libertà o non ci rispettano nella nostra dignità; sono convinzioni e pregiudizi che ci impediscono di avere uno sguardo sereno sugli altri e sulla vita; sono idee sbagliate che possono portarci a compiere scelte negative; sono stili di vita superficiali o improntati al consumismo, che ci svuotano interiormente e ci spingono a vivere sempre all’esterno di noi stessi. E non dimentichiamo anche quei ‘ladri’ che, saccheggiando le risorse della terra, combattendo guerre sanguinose o alimentando il male in qualsiasi forma, non fanno altro che rubare a tutti noi la possibilità di un futuro di pace e di serenità”. Così ha detto Papa Leone XIV prima del Regina Caeli in piazza San Pietro.

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