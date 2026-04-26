papa-mette-in-guardia-da-“quei-ladri”-che-saccheggiano-la-terra-e-combattono-guerre-rubando-a-tutti-il-futuro

Roma, 26 apr. (askanews) – Papa Leone XIV da piazza San Pietro mette in guardia contro “quei ladri” che saccheggiano la terra e combattono guerre sanguinose rubando a tutti il futuro.

“Fratelli e sorelle, siamo invitati a riflettere e soprattutto a vigilare sul recinto del nostro cuore e della nostra vita, perché chi vi entra può moltiplicare la gioia oppure, come un ladro, può rubarcela. I ‘ladri’ possono assumere tanti volti: sono coloro che, nonostante le apparenze, soffocano la nostra libertà o non ci rispettano nella nostra dignità; sono convinzioni e pregiudizi che ci impediscono di avere uno sguardo sereno sugli altri e sulla vita; sono idee sbagliate che possono portarci a compiere scelte negative; sono stili di vita superficiali o improntati al consumismo, che ci svuotano interiormente e ci spingono a vivere sempre all’esterno di noi stessi. E non dimentichiamo anche quei ‘ladri’ che, saccheggiando le risorse della terra, combattendo guerre sanguinose o alimentando il male in qualsiasi forma, non fanno altro che rubare a tutti noi la possibilità di un futuro di pace e di serenità”. Così ha detto Papa Leone XIV prima del Regina Caeli in piazza San Pietro.