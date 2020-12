AGI – “Da stanotte i fratelli sono tutti miei fratelli”, quindi abbi coraggio, essere umano che si scopre fragile di fronte al covid: Dio è con te e ti rende più forte dei fallimenti e delle ferite, delle paure e delle preoccupazioni per il futuro. Papa Francesco si rivolge ad una umanità che sente in queste settimane tutto il peso, non solo materiale, di un morbo che non si riesce ancora a sconfiggere ed ha reso molto deboli le nostre difese, non solo immunitarie.

Coraggio, coraggio: i tempi non sono quelli per piangersi addosso ma per aiutare chi soffre,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Papa: non piangiamoci addosso e usciremo dal tunnel proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento