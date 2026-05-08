venerdì, 8 Maggio , 26
HomeVideo NewsPapa: non rassegnarsi a immagini morte, da Pompei preghiamo per pace
papa:-non-rassegnarsi-a-immagini-morte,-da-pompei-preghiamo-per-pace
Papa: non rassegnarsi a immagini morte, da Pompei preghiamo per pace
Video News

Papa: non rassegnarsi a immagini morte, da Pompei preghiamo per pace

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

“Tante guerre nel mondo, serve impegno politico-economico-religioso”

Pompei, 8 mag. (askanews) – “Le guerre che ancora si combattono in tante regioni del mondo chiedono un rinnovato impegno non solo economico e politico, ma anche spirituale e religioso. La pace nasce dentro il cuore”.Così il Papa alla messa davanti al Santuario di Pompei, nel giorno della Supplica alla Madonna e nel primo anniversario dell’elezione al Soglio di Pietro.”Lo stesso Pontefice, nell’ottobre 1986 – ha aggiunto – aveva radunato ad Assisi i leader delle principali religioni, invitando tutti a pregare per la pace. In diverse occasioni anche recenti, sia Papa Francesco che io abbiamo chiesto ai fedeli di tutto il mondo di pregare per questa intenzione”.”Non possiamo rassegnarci alle immagini di morte che ogni giorno le cronache ci propongono. Da questo Santuario, la cui facciata San Bartolo Longo concepì come un monumento alla pace, oggi eleviamo con fede la nostra Supplica”.”Gesù ci ha detto che tutto può ottenere la preghiera fatta con fede – ha aggiunto – e San Bartolo Longo, pensando alla fede di Maria, la definisce ‘onnipotente per grazia’. Per sua intercessione, venga dal Dio della pace un’effusione sovrabbondante di misericordia, che tocchi i cuori, plachi i rancori e gli odi fratricidi, illumini quanti hanno speciali responsabilità di governo”, ha detto ancora il Pontefice.

Previous article
Il Papa: un anno fa l’elezione, a Pompei per affidamento a Madonna
Next article
Biennale Arte 2026, Security Guarantees per Padiglione ucraino

POST RECENTI

Video News

Grosso incendio a Chernobyl dopo schianto drone, radiazioni nei limiti

Colpita la zona di esclusione, a fuoco 1.000 ettariChernobyl (Ucraina), 8 mag. (askanews) - I vigili del fuoco ucraini stanno lavorando per spegnere un incendio...
Video News

Mattarella a Firenze per giuramento allievi Scuola marescialli Carabinieri

Del quindicesimo corso triennaleFirenze, 8 mag. (askanews) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato a Firenze alla Scuola marescialli e brigadieri dei carabinieri,...
Video News

Hantavirus, paesi al lavoro per tracciare passeggeri e contatti

L'Argentina prepara forniture di test per individuare il virusRoma, 8 mag. (askanews) - Le autorità sanitarie di diversi paesi sono impegnate in una corsa contro...
Video News

Biennale Arte 2026, Security Guarantees per Padiglione ucraino

Opera e mostra nelle due sedi di Giardini e ArsenaleVenezia, 8 mag. (askanews) - Il progetto del Padiglione ucraino alla Biennale Arte di Venezia 2026...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.