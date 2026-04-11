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Papa: non trascinare nei discorsi di morte il nome santo di Dio
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Papa: non trascinare nei discorsi di morte il nome santo di Dio

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Città del Vaticano, 11 apr. (askanews) – “Abbiamo qui un argine a quel delirio di onnipotenza che attorno a noi si fa sempre più imprevedibile e aggressivo. Gli equilibri nella famiglia umana sono gravemente destabilizzati. Viene trascinato nei discorsi di morte persino il Nome santo di Dio, il Dio della vita. Scompare allora un mondo di fratelli e sorelle con un solo Padre nei cieli e, come in un incubo notturno, la realtà si popola di nemici”. Così il Papa durante la veglia di preghiera per la pace nella Basilica di San Pietro.

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