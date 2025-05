papa-prevost-ha-un-fratello-parecchio-trumpiano

ROMA – C’è John, ma soprattutto c’è Louis. Louis Prevost, “l’altro” dei tre, il fratello maggiore di Robert, Papa Leone XIV. Il fratello in quota MAGA del nuovo Pontefice narrato (per ora) come oppositore delle politiche anti-migratorie del presidente americano e del cristianesimo suprematista del suo vice Vance. Ora c’è Louis inquadrato dall’occhio di bue dell’opinione pubblica.

Spesso è possibile incontrarlo al ristorante Twisted Fork di Port Charlotte, in Florida, dove – racconta il New York Times – il giovedì “Honky-Tonk” è molto probabile che si metta a ballare la danza degli stivali insieme al resto dei ballerini di fila. La sua suoneria riproduce i riff iniziali di Immigrant Song dei Led Zeppelin. Ha subito danni al tetto per 20.000 dollari a causa dell’uragano Ian. E fino a poco tempo fa, chiunque poteva leggere i suoi post su Facebook, che includevano volgari frecciatine a Nancy Pelosi e suo marito e un’affermazione secondo cui i sostenitori di Joseph R. Biden Jr. soffrivano di un “disturbo mentale”.A quasi una settimana dall’elezione di Robert Francis Prevost il mondo si sta ancora abituando al fatto che la sua famiglia, molto americana, si comporti in modo molto americano. E i post su Facebook del fratellone Louis ovviamente non potevano passare inosservati.Post non più visibili al pubblico, ma che in molti hanno fatto in tempo a catalogare in una grammatica perfettamente trumpiana. Tra le altre cose, Louis Prevost aveva ripostato un vecchio video di Pelosi, in cui l’autore del post originale si riferiva a lei con un epiteto volgare e sessista. Il post originale insinuava anche che il marito, Paul, fosse gay, riecheggiando una campagna di disinformazione diffusasi tra gli esponenti della destra dopo che la signora Pelosi era stata brutalmente aggredita da un uomo che si era introdotto nella sua abitazione nell’ottobre del 2022.Un altro post, secondo The Daily Beast , diceva alla gente di “tenere le armi pronte”, perché c’è una “guerra proprio qui a casa nostra, una guerra per le nostre strade e i nostri quartieri”.Lunedì, Prevost senior è stato ospite di “Piers Morgan Uncensored”, dove Morgan gli ha letto alcuni dei post: “È un argomento piuttosto vivace per uno che ora è il fratello maggiore del Papa…”. “Beh – la risposta – l’ho pubblicato, e non l’avrei fatto se non ci avessi creduto”.Prevost si è descritto a Morgan come un “tipo MAGA”, e ha detto che invece il nuovo Papa è “molto più progressista” di lui – anche se, quando gli è stato chiesto, ha risposto che non avrebbe necessariamente definito suo fratello “woke”. Ha detto di aspettarsi che Leone XIV cammini nel mezzo.

In un’intervista al New York Times, Prevost ha messo in luce le differenze di visioni del mondo con il fratello. Robert per esempio ha chiesto la fine dei combattimenti a Gaza nel suo primo discorso domenicale, Louis Prevost invece dice che dopo gli attacchi del 7 ottobre 2023 “avrei raso al suolo Gaza e l’avrei trasformata in un parcheggio”.”Lui sa che sono quello che sono. È ben consapevole delle mie posizioni. Sa che probabilmente non cambierò, e non credo che lo farò, se non per moderare i toni”.

