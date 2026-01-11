domenica, 11 Gennaio , 26

Usa ai cittadini americani in Venezuela: “Lasciate subito il Paese”

(Adnkronos) - Gli Stati Uniti hanno esortato i...

Ferrara, incendio al grattacielo: evacuate circa 200 persone

(Adnkronos) - Circa 200 persone sono state evacuate...

Musetti ko in finale con Bublik a Hong Kong

(Adnkronos) - Niente primo titolo del 2026 per...

Minneapolis, Dipartimento di sicurezza nazionale pubblica nuovo video: le immagini prima dell’uccisione di Good

(Adnkronos) - Il Dipartimento della Sicurezza Nazionale (Dhs)...

Papa: se cibo e vestiti necessari fede è più che necessaria

Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 11 gen. (askanews) – “Quando sappiamo che un bene è essenziale, subito lo cerchiamo per coloro che amiamo. Chi di noi, infatti, lascerebbe i neonati senza vestiti o senza nutrimento, nell’attesa che scelgano da grandi come vestirsi e che cosa mangiare?”. Lo ha detto Leone XIV presiedendo nella Cappella Sistina la Santa Messa nel corso della quale ha amministrato il Sacramento del Battesimo ad alcuni bambini.

“Carissimi – ha aggiunto -, se il cibo e il vestito sono necessari per vivere, la fede è più che necessaria, perché con Dio la vita trova salvezza”.

