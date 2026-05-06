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Papa: se qualcuno vuole criticarmi lo faccia con la verità
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Papa: se qualcuno vuole criticarmi lo faccia con la verità

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“Spero di essere ascoltato per il valore della parola di Dio”

Castel Gandolfo, 6 mag. (askanews) – “Ho parlato fin dal primo momento della mia elezione, e ora siamo vicini all’anniversario. Ho detto: pace a voi. La missione della Chiesa è predicare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per aver annunciato il Vangelo, lo faccia con la verità. Da anni la Chiesa si è espressa contro tutte le armi nucleari, quindi non ci sono dubbi al riguardo. E perciò spero semplicemente di essere ascoltato per il valore delle parole di Dio.” Così papa Leone XIV ha risposto da Castelgandolfo a chi gli chiedeva delle critiche arrivate anche oggi contro di lui dal presidente Usa Donald Trump.

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