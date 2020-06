Papa: “Urge prenderci cura di chi ha fame di cibo e di dignità”

“È urgente ora prenderci cura di chi ha fame di cibo e dignità, di chi non lavora e fatica ad andare avanti. E farlo in modo concreto, come concreto è il Pane che Gesù ci dà”. Così Papa Francesco nell’omelia pronunciata durante la messa del Corpus Domini. “Serve una vicinanza reale, servono vere e proprie catene di solidarietà. Gesù nell’Eucaristia si fa vicino a noi: non lasciamo solo chi ci sta vicino!”, è l’appello del Pontefice.

“Il Signore sa che il male e i peccati non sono la nostra identità; sono malattie, infezioni. E viene a curarle con l’Eucaristia,

