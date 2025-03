Papa, Vaticano: “Condizioni stabili nella complessità, prognosi resta riservata”

(Adnkronos) – Le condizioni cliniche del Papa al Gemelli restano “stabili nella complessità” per cui la prognosi resta ancora riservata, con tutti i rischi che restano. Lo riferisce la Sala stampa vaticana nel giorno in cui i medici che hanno in cura il Pontefice al policlinico Gemelli di Roma non hanno emesso il bollettino medico che tornerà domani sera. La Sala stampa vaticana conferma che il Papa durante il giorno riceve l’ossigenazione ad alti flussi mentre la notte ha la maschera per l’ossigeno per riposare meglio.

La giornata di oggi il Papa l’ha trascorsa tra riposo, preghiera, un po’ di lavoro, e naturalmente la fisioterapia respiratoria e le terapie per la polmonite bilaterale.

Stamani, accompagnato dal personale sanitario si è raccolto in preghiera nella cappellina adiacente alla sua stanza per una ventina di minuti, poi ha ripreso un po’ di lavoro.