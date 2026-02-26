giovedì, 26 Febbraio , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOPapalia (Ucbm): "Servizio e presenza cuore della vita accademica"
papalia-(ucbm):-“servizio-e-presenza-cuore-della-vita-accademica”
Papalia (Ucbm): “Servizio e presenza cuore della vita accademica”
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Papalia (Ucbm): “Servizio e presenza cuore della vita accademica”

Redazione-web
By Redazione-web

-

4
0

(Adnkronos) – “Il messaggio che vogliamo dare oggi ai nostri studenti è che internazionalizzazione, prossimità, selezione e soprattutto servizio – servizio ai docenti e ai nostri valori – sono elementi insostituibili. L’università vive attraverso la presenza costante degli studenti nelle aule e nei corridoi dove, grazie all’esempio dei docenti, possono costruire il loro futuro”. Così Rocco Papalia, magnifico rettore dell’università Campus Bio-Medico di Roma, intervenendo oggi alla cerimonia di inaugurazione del 33esimo anno accademico.  

Papalia ha sottolineato il valore simbolico di una governance che oggi vede ai vertici ex studenti dell’ateneo. “E’ il passaggio” del testimone “a cui crediamo molto: docenti che hanno formato attraverso valori fondanti e studenti che, cresciuti in queste aule, oggi mettono in pratica il loro bagaglio professionale e umano”.  

Guardando alle sfide attuali, il rettore ha evidenziato come le università, pur avendo oltre 8 secoli di storia, non siano realtà superate. “Sono luoghi di comunicazione, di apprendimento dei valori e di condivisione. Questa trasmissione” di sapere e ruoli “da docente a studente e tra studenti non può essere sostituita da alcuna azienda. E’ qui – ha concluso – che si costruiscono competenze e si alimenta una dimensione internazionale fondata sulla speranza nel futuro”. 

Previous article
Vincenzi (Ucbm): “Formare talenti unendo scienza e principi etici”
Next article
Sanremo, il referendum sulla giustizia al Festival: “Andate a votare”

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Pusher ucciso a Rogoredo, la lettera di Cinturrino: “Ho avuto paura, pagherò per il mio errore”

(Adnkronos) - "Salve, vorrei scusarmi con tutti per quello che è successo". Questa la lettera scritta da Carmelo Cinturrino, il poliziotto indagato per l’omicidio...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Dkc a Key 2026, una visione integrata per transizione energetica

(Adnkronos) - La partecipazione a Key - The Energy Transition Expo (padiglione A3, stand 300) avrà per il Gruppo Dkc l’obiettivo di trasmettere in...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sanremo, scaletta della terza serata: ordine dei cantanti di oggi

(Adnkronos) - Maria Antonietta & Colombre sono i primi cantanti a esibirsi oggi 26 febbraio nella terza serata del Festival di Sanremo 2026. L'ultimo...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Pagamenti, Dalla Sega (presidente Bancomat): “Avviare collaborazione attori sistema su tema digitale”

(Adnkronos) - "L’Unione europea è ormai di fronte a un bivio: accelerare nella costruzione di un sistema economico realmente integrato sotto ogni punto di...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.