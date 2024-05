Paparella (Remtech Expo): Rigenerazione non è solo ambientale

“Ma anche sociale ed economica”

Roma, 30 mag. (askanews) – “Il protocollo d’intesa che Remtech sigla con Green Building Council apre alla costituzione di un vero hub di conoscenza tra due poli di eccellenza, il nostro di tipo tecnologico, e quello rappresentato da GBC, di tipo imprenditoriale: sui temi del risanamento, della rigenerazione e dello sviluppo sostenibile l’obiettivo è mettere in comune le competenze per la crescita di tutto il Paese”. Lo ha detto Silvia Paparella General Manager di Remtech Expo, intervenuta a The Watcher Talk, format di The Watcher Post.”L’Italia è un Paese ricco di tecnologie apprezzate da tutti, e abbiamo competenze, visione e anche capacità di integrazione tecnologica. Ma proprio il nostro sviluppo ha provocato criticità, in alcuni territori più che in altri. Questa manomissione a livello ambientale è nota a tutti attraverso siti di interesse regionale e nazionale: sono discariche abusive e siti orfani (su cui sono stati stanziati dal governo 500 milioni) che sollecitano le sfide di risanamento e di rigenerazione, non solo ambientale, ma anche sociale ed economica. Dobbiamo ripensare e riprogettare lo stesso pensiero del territorio a vantaggio di un nuovo equilibrio complessivo”, ha concluso Paparella.