Paparella (Remtech): per Olimpiadi opere sostenibili e pulite

“Raccontano nuova modalità del costruire in Italia”

Milano, 27 gen. (askanews) – “Sono oggi presenti alcuni degli attori protagonisti delle prossime Olimpiadi di Milano Cortina, che come sappiamo sono le prime Olimpiadi invernali diffuse, distribuite su un territorio molto ampio e su territori anche diversi tra di loro e che hanno previsto ingenti somme soprattutto l’utilizzo e la costruzione di opere importanti che hanno come filo conduttore il tema della sostenibilità e della legacy. Sono opere importanti, sostenibili, nei quali è previsto un piano per il riutilizzo delle acque meteoriche, è previsto un piano per il riciclo dei rifiuti, un piano energetico che garantirà energia 100 % pulita. Sicuramente opere che tramandano e lasciano nel nostro Paese non solo strutture importanti, ma anche un nuovo modo, una nuova modalità di raccontare il costruire in Italia”. Lo ha detto Silvia Paparella, General Manager di Remtech, Hub Tecnologico Ambientale, intervenendo a Milano all’evento “Opere Territori e Sostenibilità”.

