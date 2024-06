Paperino festeggia 90 anni. Il suo successo? È il personaggio che ci somiglia di più

ROMA – Tanti auguri Paperino! Il 9 giugno 1934 Donald Duck, il celebre personaggio Disney amato dai bambini e non solo, fece la sua prima apparizione nel cartone animato ‘La Gallinella Saggia’ (The Wise Little Hen). Nasce così Paperino nelle vesti di simpatico papero pigro e scansafatiche nella sua inseparabile divisa: berretto e blusa da marinaio. L’esordio sulla carta stampata, invece, avvenne sempre nel 1934 grazie ad Al Taliaferro che iniziò a disegnare le daily strip americane (strisce a fumetto pubblicate sui quotidiani). In Italia, invece, le prime storie di Paperino apparvero tra il 1937 e il 1940 ad opera di Federico Pedrocchi, nella rivista chiamata Paperino Giornale.

L’ANTIEROE CHE CI SOMIGLIA

Come definirlo? Paperino è l’antieroe per eccellenza, di certo l’opposto dell’integerrimo Topolino. “Paperino è come noi, è molto umano, sfortunato, deve affrontare tutti i nostri stessi problemi- dice il fumettista Francesco Artibani a RaiNews24- Le persone si rispecchiano in lui, malgrado il suo disordine fa fronte a tutti i problemi: ha tre nipotini a carico, è disoccupato e ha uno zio dispotico e una fidanzata gelosissima. All’inizio Paperino nasce come un rompiscatole, a partire dalla sua voce, poi cresce e da scapestrato inizia a fare i conti con la realtà. Dopo 90 anni è finalmente un ometto a tutti gli effetti”.

TOPOLINO FESTEGGIA IL SUO 90MO ANNIVERSARIO

In occasione del suo compleanno, Panini Comics lo festeggia con un numero speciale di Topolino. Topolino 3576 è un numero speciale da collezione “100% Paperino”, con un sommario di storie realizzate da un parterre di grandi autori a cui si aggiungono tanti articoli da “uack!” e una strepitosa copertina in stile vintage realizzata da Andrea Freccero, ispirata al mood visivo dei corti animati degli esordi. Tra le avventure, si parte con Paperino e l’ombroso, scritta da Marco Nucci e disegnata dal Maestro Giorgio Cavazzano; poi Paperino e la banda del lupo, di Francesco Artibani e Lorenzo Pastrovicchio che – dopo le prove già realizzate in precedenza con Topolino e Pippo – chiudono la loro “trilogia classica”, un trittico di avventure graficamente e narrativamente ispirate alle atmosfere degli esordi; non manca il Paperino più divertente con Tutti i lavori di Paperino, scritta da Tito Faraci per i disegni e le chine di Enrico Faccini; e infine I Bassotti e la missione a rovescio, sceneggiata da Alessandro Sisti e disegnata da Andrea Malgeri, con la partecipazione di Luke Papertano, omaggio di Topolino all’astronauta Luca Parmitano.

Insieme a Topolino 3576 opzionalmente sarà disponibile anche l’esclusiva statuina da collezione – ideata e disegnata da Emmanuele Baccinelli – che ritrae Paperino sdraiato in totale relax sulla sua poltrona. Lo stesso numero poi si troverà anche con l’allegra e folcloristica variant cover firmata da Marco Gervasio e colorata da Mario Perrotta realizzata in occasione di Etna Comics 2024.

