Paquetà blocca il mercato del Milan: il PSG ha le idee chiare, i rossoneri non abbassano il tiro

Se​gui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo del Milan e della Serie A! Il mercato in entrata del Milan, è fermo anche per ‘colpa’ di Lucas Paquetà. Arrivato in estate dal Flamengo per circa 35 milioni di euro sotto consiglio di Leonardo, il brasiliano ha trovato sempre meno spazio nell’undici rossonero finendo ai margini del progetto del Diavolo, che ora valuta la sua cessione. Inizialmente si era fatto avanti proprio il Paris… continua a leggere sul sito di riferimento