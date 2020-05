Paquetà, dall’idillio al possibile addio: Milan diviso, il prezzo rende tutto più difficile

Da tempo il nome di Lucas Paquetà è al centro di voci a tema mercato, la permanenza al Milan non è scontata e le squadre interessate al brasiliano, protagonista di un’esperienza di alti e bassi in rossonero, di certo non mancano. Brazil v Argentina – International Friendly Dal gennaio del 2019 e dopo un iniziale idillio la situazione è cambiata, Paquetà è da tempo al centro di tanti dubbi e discussioni interne sul futuro. Secondo quanto riporta calciomercato.com ci sarebbero infatti due anime… continua a leggere sul sito di riferimento