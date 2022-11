Paracadutismo Indoor, il team Fly X Campioni D’Italia 2022

Punti preziosi per il titolo di Campioni d’Italia 2022

Roma, 14 nov. (askanews) – Questo weekend si sono svolti in Polonia i Campionati Italiani di paracadutismo indoor, validi per assegnare il titolo di Campioni d’Italia 2022 e determinare il Team Nazionale per i mondiali 2023.

Il team Fly X conquista l’oro sia nella classifica “open” internazionale, che in quella italiana, diventando così la nuova squadra nazionale che ci rappresenterà ai prossimi mondiali ad Aprile 2023.

Il team Fly X Capitanato da Giuseppe Cossu con Arianna De Benedetti, Marco Arrigo e Federico Angelotti ha da subito dimostrato di essere la squadra da battere posizionandosi in testa a entrambe le classifiche.

Una competizione dove hanno partecipato 160 atleti provenienti da tutto il mondo, con Fly X sul podio insieme ai Bandits e alle Fire Phoenix unico team interamente femminile della categoria assoluti.

Per Cossu doppia emozione conquistare i due ori come player e il bronzo come coach del team femminile Fire Phoenix, composto da Lucia Fattori, Antonella Chiarin, Daniela D’angelo e Paola Vana, anche per l’importanza del gender equality nello sport.

Una gara emozionante dice Cossu finalmente lo sport sta riprendendo, il livello di tutti i team sta tornando ad essere quello pre-covid.

Non è la prima volta che Cossu raggiunge traguardi importanti. Già in passato ha conquistato numerosi titoli nazionali e ha rapprentato l’Italia in tutto il mondo a cominciare dal primo podio mondiale nella disciplina FS 4-WAY – AAA

