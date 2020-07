AGI – Il senatore ex M5s Gianluigi Paragone ha lanciato un nuovo partito e una candidata sindaca di Roma, Monica Lozzi, anche lei ex 5 stelle. Il nuovo partito ha un nome che ne sintetizza inequivocabilmente il programma: “No Europa per l’Italia – Italexit con Paragone”.

“Noi vogliamo presentare un’offerta politica diversa, anche radicale, per far esprimere gli italiani su questo progetto su cui finora nessuno si è mai potuto esprimere”, ha detto Paragone in una conferenza stampa a Montecitorio, spiegando la creazione del suo nuovo soggetto politico . “In Italia – ha sostenuto – manca un partito che chieda l’uscita dall’Unione europea e dall’unione monetaria.

