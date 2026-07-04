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Paraguay-Francia, rissa in campo e Mbappé chiede un rosso
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Paraguay-Francia, rissa in campo e Mbappé chiede un rosso

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Caos in Paraguay-Francia. Oggi, sabato 4 luglio, la Nazionale transalpina ha sfidato quella sudamericana negli ottavi di finale della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada, in una partita segnata da momenti di nervosismo e proteste, con una maxi rissa e un cartellino rosso chiesto dalla squadra di Deschamps nel primo tempo. 

Il nervosismo in campo si scatena a metà del primo tempo. Dembele inizia a litigare con due avversari, che vanno testa a testa con l’esterno del Paris Saint-Germain. Ne nasce una maxi rissa che coinvolge molti giocatori in campo fino all’intervento dell’arbitro, che divive i calciatori e riporta ordine e calma. 

Poco dopo però un altro episodio agita gli animi. Mbappé scatta sulla trequarti e cade a terra, lamentando un colpo rifilato a palla lontana da Galarza. Le immagini mostrano effettivamente un movimento del braccio del centrocampista del Paraguay, che va a cercare il capitano della Francia e sembra colpirlo al corpo. L’arbitro però non vede, il Var non interviene e la Francia protesta. 

 

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