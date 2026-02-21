sabato, 21 Febbraio , 26

Paralimpiadi, Abodi: sconcertati da riammissione russi e bielorussi
Milano, 21 feb. (askanews) – “La scelta del Comitato Internazionale Paralimpico presa a settembre scorso è una scelta legittima perché è autonomo rispetto al Cio, che ha fatto scelte differenti, ma nel rispetto della scelta c’è anche il diritto all’opinione e noi l’abbiamo espresso in maniera molto chiara: siamo sconcertati di questa decisione che secondo me mette in difficoltà un po’ tutto il sistema paralimoico”. Lo ha deto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a margine di una visita a Casa Italia, a proposito del via libera agli atelti russi e bielorussi alle prossime Paralimpiadi. La decisoone, ha ribadito il ministro, “sta creando delle grandi difficoltà e io mi auguro che possa essere ancora rivalutata. La tutela degli atleti è fondamentale, ma la tutela anche del sentimenti del popolo ucraino non può essere trascurata e mortificata”.

