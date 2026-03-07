sabato, 7 Marzo , 26
Paralimpiadi, arrivano le medaglie di Mazzel e Bertagnolli
Attualità

Paralimpiadi, arrivano le medaglie di Mazzel e Bertagnolli

Roma, 7 mar. (askanews) – Prima giornata di gare alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e subito arrivano le prime medaglie anche per l’Italia. Dopo la cerimonia d’apertura all’Arena di Verona, i Giochi entrano nel vivo con le prime finali e con l’Ucraina che guida il medagliere provvisorio.

La delegazione azzurra inaugura il proprio bottino grazie allo sci alpino. Sulla pista Olympia delle Tofane di Cortina d’Ampezzo arriva infatti l’argento di Chiara Mazzel nella discesa libera ipovedenti, guidata da Nicola Cotti Cottini. L’azzurra chiude con un ritardo di 48 centesimi dall’austriaca Veronika Aigner, vincitrice con il tempo di 1’22″55 insieme alla guida Lilly Sammer. Terzo posto per la slovacca Alexandra Rexová con guida Sophia Polak. Quinta un’altra italiana, Martina Vozza, affiancata da Ylenia Sabidussi. Per Mazzel, atleta delle Fiamme Gialle, si tratta della prima medaglia paralimpica della carriera.

Poco dopo arriva anche il bronzo di Giacomo Bertagnolli nella discesa libera categoria vision impaired. Con la guida Andrea Ravelli, l’azzurro chiude in 1’18″64 sulla pista Olimpia delle Tofane, alle spalle dell’austriaco Johannes Aigner, oro con Nico Haberl, e del canadese Kalle Ericsson, argento con la guida Sierra Smith.

Nel medagliere generale della prima giornata guida l’Ucraina con tre ori, un argento e due bronzi, davanti a Cina e Austria. L’Italia è undicesima con un argento e un bronzo, ma il bottino azzurro è destinato ad aumentare nei prossimi giorni di gare dei Giochi, che proseguiranno fino al 15 marzo con 79 titoli in palio tra biathlon, curling, sledge hockey, sci alpino, sci di fondo e snowboard.

