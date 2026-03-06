venerdì, 6 Marzo , 26
HomeAttualitàParalimpiadi, Mattarella e Meloni alla cerimonia di apertura a Verona
paralimpiadi,-mattarella-e-meloni-alla-cerimonia-di-apertura-a-verona
Paralimpiadi, Mattarella e Meloni alla cerimonia di apertura a Verona
Attualità

Paralimpiadi, Mattarella e Meloni alla cerimonia di apertura a Verona

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

Roma, 6 mar. (askanews) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata all’Arena di Verona per partecipare alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi. Alla cerimonia partecipano il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che la premier ha salutato al suo arrivo, e i presidenti delle Camere Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana.

Mattarella è stato accolto dal Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Marco Giunio De Sanctis, dal Presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò, e dal Presidente del Comitato Paralimpico Internazionale, Andrew Parsons.

La cerimonia, aperta dall’esecuzione dell’Inno Nazionale, cantato da Mimì Caruso, e dall’alzabandiera da parte dei Corazzieri in Gran gala, è proseguita con la sfilata degli atleti partecipanti.

Previous article
Tornano dalla Russia 300 prigionieri di guerra ucraini
Next article
SuperEnalotto, numeri combinazione vincente oggi 6 marzo

POST RECENTI

Attualità

Carburanti, governo si muove contro “speculazioni”, Arera su bollette gas

Roma, 6 mar. (askanews) – Mentre è allarme rosso sui mercati globali per i prezzi dell’energia – a New York nel pomeriggio il barile di...
Attualità

Assoenologi: il 13 marzo a Firenze il forum “Vino e Giovani”

Milano, 6 mar. (askanews) – Si terrà venerdì 13 marzo a Firenze il forum di Assoenologi "Vino e Giovani: un incontro tra cultura e responsabilità"....
Attualità

Ferrieri (ANGI): innovazione al centro della transizione energetica

Milano, 6 mar. (askanews) – Innovazione, sostenibilità e nuove competenze al centro di KEY-The Energy Transition Expo 2026, la manifestazione europea dedicata alla transizione energetica...
Attualità

Iran, Usa vogliono resa incondizionata ma senza regime change

Roma, 6 mar. (askanews) – Resa incondizionata ma nessun cambio di regime: le prospettive postbelliche iraniane dell’Amministrazione Trump sembrano iniziare ad assumere dei contorni più...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.