domenica, 15 Marzo , 26

Sinner-Medvedev, oggi finale Indian Wells: orario, precedenti e dove vederla

(Adnkronos) - Jannik Sinner torna in campo. Oggi,...

Formula 1, oggi il Gp di Cina – La gara in diretta

(Adnkronos) - Torna la Formula 1 con il...

Amici, oggi domenica 15 marzo: gli ospiti e le anticipazioni

(Adnkronos) - Oggi, 15 marzo, alle 14.00 su...

Domenica In, la dedica a Enrica Bonaccorti: oggi domenica 15 marzo

(Adnkronos) - 'Domenica In' torna oggi, domenica 15...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOParalimpiadi Milano Cortina, oggi la cerimonia di chiusura: orario e dove vederla
paralimpiadi-milano-cortina,-oggi-la-cerimonia-di-chiusura:-orario-e-dove-vederla
Paralimpiadi Milano Cortina, oggi la cerimonia di chiusura: orario e dove vederla
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Paralimpiadi Milano Cortina, oggi la cerimonia di chiusura: orario e dove vederla

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

(Adnkronos) – Il grande spettacolo volge al termine. Oggi, domenica 15 marzo, finiscono le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. A chiudere ufficialmente il grande evento sarà la cerimonia di chiusura di stasera, al Cortina Curling Olympic Stadium. Si spegneranno così i bracieri Paralimpici a Milano e a Cortina, la bandiera paralimpica con gli Agitos verrà ammainata e ci sarà il passaggio di testimone con la Francia, prossimo Paese ospitante dei Giochi con l’edizione diffusa nelle Alpi Francesi del 2030.  

La cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 si svolgerà nel Curling Olympic Stadium di Cortina, che in questi giorni ha ospitato le gare di wheelchair curling. Inizierà alle 20:30. 

La Cerimonia di chisura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 è trasmessa in diretta tv in Italia sui canali Rai e in streaming sulla piattaforma Rai Play. 

Previous article
Serie A, oggi Como-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla
Next article
Oscar 2026, con Alberto Matano su Rai1: orario e ospiti

POST RECENTI

Uncategorized

Sinner-Medvedev, oggi finale Indian Wells: orario, precedenti e dove vederla

(Adnkronos) - Jannik Sinner torna in campo. Oggi, domenica 15 marzo, il fuoriclasse azzurro affronta Daniil Medvedev nella finale di Indian Wells. Il numero...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Formula 1, oggi il Gp di Cina – La gara in diretta

(Adnkronos) - Torna la Formula 1 con il Gran Premio di Cina. Oggi, domenica 15 marzo, il Circus torna in pista per il secondo...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Amici, oggi domenica 15 marzo: gli ospiti e le anticipazioni

(Adnkronos) - Oggi, 15 marzo, alle 14.00 su Canale 5 torna ‘Amici’ con l’ultimo appuntamento della domenica pomeriggio prima del serale, al via da...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Domenica In, la dedica a Enrica Bonaccorti: oggi domenica 15 marzo

(Adnkronos) - 'Domenica In' torna oggi, domenica 15 marzo, alle 14.00 su Rai 1 con un nuovo appuntamento condotto da Mara Venier. L'apertura della...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.