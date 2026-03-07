sabato, 7 Marzo , 26

Paralimpiadi Milano Cortina, un sorvolo inclusivo sull'Arena di Verona
paralimpiadi-milano-cortina,-un-sorvolo-inclusivo-sull’arena-di-verona
Paralimpiadi Milano Cortina, un sorvolo inclusivo sull’Arena di Verona
Paralimpiadi Milano Cortina, un sorvolo inclusivo sull’Arena di Verona

Redazione-web
By Redazione-web

Wefly! Team e Ali per Tutti hanno aperto la cerimonia

Milano, 7 mar. (askanews) – Un sorvolo inclusivo ha accompagnato l’apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. I piloti con disabilità del Wefly! Team e dell’associazione Ali per Tutti hanno effettuato un passaggio sopra l’Arena di Verona con fumi verde, blu e rosso, i colori del Comitato Paralimpico Internazionale.L’iniziativa ha segnato un momento simbolico della cerimonia inaugurale, nell’anno del 50° anniversario dei primi Giochi Paralimpici Invernali, disputati nel 1976 a rnsk ldsvik, in Svezia. Per la prima volta l’apertura dell’evento è stata accompagnata dal sorvolo di una pattuglia composta da piloti paraplegici e tetraplegici, in un omaggio allo sport paralimpico e ai circa 600 atleti e atlete in gara provenienti da tutto il mondo.I piloti hanno preso parte anche al pre-show della cerimonia. Le due realtà dell’aviazione inclusiva italiana hanno volato insieme per la prima volta proprio in questa occasione.Il Wefly! Team è l’unica pattuglia aerea inclusiva al mondo in cui due dei tre piloti sono in carrozzina. Il gruppo è guidato da Alessandro Paleri, tetraplegico dal 1987, affiancato da Marco Cherubini, paraplegico dal 1995, e da Walter Mondani. I piloti utilizzano aerei acrobatici Van’s RV-7 autocostruiti e adattati con comandi manuali.Con loro ha partecipato anche Paolo Pocobelli, pilota professionista e istruttore di volo, tra i fondatori di Ali per Tutti. Paraplegico dal 1994, è stato il primo pilota commerciale disabile in Italia e oggi è Chief Instructor presso la scuola di volo dell’Aero Club di Verona.Le due associazioni, entrambe senza scopo di lucro e con il patrocinio dell’Aero Club d’Italia, rappresentano una delle esperienze più avanzate nel campo dell’aviazione civile inclusiva.

