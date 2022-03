Paralimpiadi, oggi la decisione su Russia e Bielorussia

ROMA – La delegazione paralimpica dell’Ucraina è in volo per Pechino, dov’è attesa nelle prossime ore. A poco più di 48 ore dalla cerimonia inaugurale della Paralimpiade invernale nello Stadio nazionale della Capitale cinese, gli atleti ucraini raggiungeranno in giornata il Villaggio per prepararsi alle gare – al via sabato – mentre il governing board dell’International Paralympic Committee, il Comitato Paralimpico Internazionale, è riunito da stamattina per decidere, tra le altre cose, sulla partecipazione ai Giochi delle delegazioni di Russia e Bielorussia, anche alla luce delle posizioni espresse nelle scorse ore dal Comitato olimpico internazionale (Cio) che ha chiesto di escludere gli atleti dei due Paesi da tutte le competizioni internazionali o, laddove ciò non fosse possibile per motivi organizzativi, di non farli gareggiare in rappresentanza delle proprie nazioni.

Da segnalare che gli atleti russi – che dal 2018, dopo le accuse di doping di Stato, gareggiano sotto la bandiera neutra dell’Ipc – sono già presenti a Pechino da qualche giorno. Le decisioni dell’esecutivo del Comitato Paralimpico Internazionale sono attese nella serata cinese, intorno all’ora di pranzo italiana.

