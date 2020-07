Parati nuovo Chairman dell’European Society of Cardiology

MILANO (ITALPRESS) – Gianfranco Parati, direttore scientifico dell’Auxologico e professore ordinario di medicina cardiovascolare all’Università di Milano-Bicocca è stato eletto Chairman che, di fatto, in seguito assumerà l’incarico di presidente della più importante società cardiologica al mondo: La European Society of Cardiology (ESC). Si tratta di un riconoscimento davvero esaltante per tutta la medicina italiana che, sia nel periodo dell’emergenza Covid che nel periodo attuale, continua a raccogliere i frutti internazionali di un impegno costante e di grande qualità scientifica.

“L’elezione è come “Chairman elect” cioè come Presidente che entri in carica tra due anni ma che già operi a tutti gli effetti come vice-presidente per il periodo 2020-2022 – spiega Parati -.

