Paratici chiude il mercato ma gli osservatori dello United seguono tre calciatori della Juve

Fabio Paratici ha chiuso il mercato della Juventus. “Con l’acquisto di Kulusevski si è già chiuso il mercato della Juve a gennaio”. Verità o bugia bianca del ds che ha anche blindato ​Emre Can, centrocampista richiesto da molti club? Il mercato di gennaio sarà improntato sulle cessioni. Sono stati ceduti Perin e ​Mandzukic. Sta per andare via il nordcoreano Han e presto potrebbe partire anche ​Marko Pjaca. In uscita c’è anche Daniele Rugani, che potrebbe partire in caso di offerta importante…. continua a leggere sul sito di riferimento