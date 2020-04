Paratici vuole il ritorno dell’ItalJuve: quattro i colpi nel mirino bianconero

​La ​Juventus vuole rinnovare la sua rosa puntando ancora una volta sul Made in Italy. Il club bianconero ha inserito quattro elementi sulla lista della spesa ma naturalmente non chiuderà tutti i colpi in questione. Per la fascia offensiva si pensa a Federico Chiesa della Fiorentina. Il club viola nelle ultime ore sembra aver aperto alla cessione, ma solo a certe condizioni, e i bianconeri avrebbero già in mano l’accordo con il giocatore, proprio come un anno fa. Come riporta La Gazzetta dello… continua a leggere sul sito di riferimento